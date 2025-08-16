Accident mortel au Lac-Bouchette

← Retour

Une conductrice dans la quarantaine a perdu la vie samedi au Lac-Bouchette à la suite d’une embardée alors qu’elle circulait à bord d’un véhicule de type Spyder.

La femme, originaire de l’Estrie, faisait partie d’un groupe qui roulait sur la route 155 au moment de l’accident, survenu vers l’heure du dîner.

À l’arrivée des policiers de la Sûreté du Québec, son état était jugé grave. Elle a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Un enquêteur en reconstitution d’accident a été dépêché sur les lieux. La route 155 est actuellement fermée dans le secteur afin de permettre l’intervention des autorités.