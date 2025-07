Reconnaissance internationale pour les fromages de Médard

La Fromagerie Médard de Saint-Gédéon s'est illustrée au concours annuel de l'American Cheese Society. L'entreprise jeannoise a remporté trois médailles d'argent lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue à Sacramento, en Californie.

Les produits primés sont Le Bois de Grandmont, La Fermière et Le Rang des Îles, tous arrivés en deuxième position dans leurs catégories respectives, donc fromages à pâte molle à croûte lavée, fromages fermiers à saveur ajoutée et fromages affinés à pâte molle de lait de vache.

Fierté

Les représentants ont immédiatement démontré leur joie sur leurs pages Web : « Quelle fierté pour notre équipe, ces reconnaissances nous touchent énormément et soulignent tout le travail, la passion et le savoir-faire de notre famille et de notre équipe. Merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent depuis 20 ans » ont-ils écrit.

Le concours

Le concours annuel de l’American Cheese Society se déroule dans le cadre de la conférence organisée chaque été par l’association, un rendez-vous incontournable pour les artisans, les distributeurs et les passionnés de fromage nord-américains. Depuis 1983, cette compétition met en lumière l’excellence fromagère en soumettant des centaines d’échantillons à un jury composé de professionnels reconnus ; chaque fromage est évalué selon des critères de goût, de texture et de présentation, avant de recevoir des médailles d’or, d’argent ou de bronze. Au-delà des jugements, le congrès qui accompagne le concours propose des démonstrations de fabrication, des tables rondes sur la durabilité, la sécurité alimentaire et le marketing, ainsi que des sessions de réseautage où producteurs et acheteurs peuvent sceller de nouveaux partenariats. Cette formule hybride, alliant compétition rigoureuse et échanges professionnels, a pour ambition de soutenir l’innovation, de promouvoir les terroirs américains et de préparer les prochaines générations de fromagers à relever les défis de demain.