Des mesures mises en place pour y faire face

Une première canicule s’abat sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean et ce, jusqu’à mardi. Des températures de plus de 30 degrés, dépassant même les 40 degrés, sont prévues selon Environnement Canada.

Interrogé par Radio-Canada, le météorologue chez Environnement Canada, Julien Chartrand, mentionne que ces températures sont dues à un anticyclone qui fait du surplace sur la côte est américaine.

Quelques recommandations du CIUSSS

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean recommande à la population de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et celle de ses proches.

Les recommandations s’adressent à l’ensemble de la population, mais concernent particulièrement les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques ou de problèmes de santé mentale. Parmi ces conseils, boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif, éviter de consommer des boissons alcoolisées, passer au moins deux heures par jour dans des endroits frais ou climatisés, réduire l’effort physique, porter des vêtements légers et prendre des nouvelles des proches qui peuvent être seuls ou en perte d’autonomie.

Le CIUSSS rappelle par ailleurs que les personnes en situation d’itinérance sont plus à risque de souffrir des conséquences de la chaleur, donc la population est encouragée à être plus sensible envers ces personnes qui tenteraient de trouver refuge dans des bâtiments publics, comme les bibliothèques, les arénas, les centres sportifs ou dans des centres communautaires.

Des municipalités mobilisées

Les municipalités présentes sur l’ensemble du territoire prennent le taureau par les cornes et émettent également quelques mesures pour aider les citoyens et citoyennes à faire face aux fortes chaleurs attendues.

À Saguenay, les heures d’ouverture des piscines sont prolongées jusqu’à 19h30 et les jeux d’eau seront en opération 24 heures sur 24. Les bibliothèques ferment quant à elle déjà à 20h le mardi et le service responsable examine les possibilités d’étirer l’ouverture jusqu’à 20h également ce lundi.

À Alma, la Municipalité a également décidé de prolonger les heures d’ouverture de ses jeux d’eau jusqu’à mercredi pour permettre à tout le monde de se rafraîchir plus longtemps. Du côté de Roberval, c’est via sa page Facebook que la Ville a réitérée que la plage de la Pointe-Scott et que la piscine du Mont-Plaisant demeurent ouvertes tous les jours.