Culture ALMATOISE

Jeudi, 14 août 2025

100 ans pour Riverbend

Le 08 août 2025 — Modifié à 10 h 32 min le 08 août 2025
Par Ville d'Alma

Contenu commandité

Ce sont les 15 et 16 août prochains que se tiendront les festivités soulignant les 100 ans de Riverbend. Il convient de souligner que la communauté de Riverbend - nommée ainsi en raison de sa signification, « le coude de la rivière » - trouve son origine dans la fondation de son usine.

C’est dans un souci de communication que celle-ci a été fondée, afin de répondre à la forte demande en production de papier destiné à l’impression de journaux. Son emplacement a été judicieusement choisi: la rivière permettrait l’acheminement du bois, tandis que la centrale de l’île Maligne, située à proximité, assurerait l’approvisionnement en électricité nécessaire à son fonctionnement.

La papeterie Price, fondée par la compagnie Price Brothers, a vu sa construction débuter en octobre 1924, pour entrer en opération le 17 décembre 1925. Malheureusement, William Price, directeur de l’entreprise familiale, n’a jamais vu ce projet se concrétiser: il est décédé accidentellement en octobre 1924, emporté par un glissement de terrain.

